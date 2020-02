38-latka z Siemianowic Śląskich zatrzymana za posiadanie narkotyków

Kobieta miała narkotyki w swojej torebce i mieszkaniu

Policjanci z siemianowickiej komendy zatrzymali 38-letnią mieszkankę miasta, która miała przy sobie narkotyki. Całe zajście rozpoczęło się od tego, że policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową podeszli do kobiety, która szła do swojego bloku. Było to świadome działanie, gdyż mundurowi podejrzewali, że kobieta może mieć przy sobie narkotyki.

Policjanci z wydziału antynarkotykowego mieli rację i rzeczywiście znaleźli w torebce kobiety haszysz. Ponadto policjanci przeszukali jej mieszkanie 38-letniej siemianowiczanki, w którym znaleźli jeszcze inne narkotyki - marihuanę i amfetaminę.

38-latka przyznała się, że to są jej narkotyki. Kobieta została zatrzymana. Przedstawiono jej zarzut za posiadanie narkotyków. Teraz 38-letniej mieszkance Siemianowic Śląskich grozi nawet kara 3 lat więzienia. Kobieta nie była wcześniej karana.

W pociągu zostawił plecak pełen narkotyków

Policjanci z Wydziału Kryminalnego chorzowskiej zatrzymali z kolei 21-latka, który został w pociągu plecak z narkotykami. Kryminalni z chorzowskiej „dwójki” mieli informacje, że 21-letni mieszkaniec Chorzowa może posiadać przy sobie znaczną ilość narkotyków. Okazało się, że mężczyzna swój plecak z amfetaminą i ecstasy zostawił w pociągu. W momencie zatrzymania nie miał przy sobie narkotyków. Chorzowianin zaprzeczał też, aby miał jakikolwiek plecak.