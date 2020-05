Wkrótce ruszy głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Wojciech Mateusiak

Budżet Obywatelski 2021 w Siemianowicach Śląskich. Wkrótce ruszy głosowanie. Mieszkańcy decydują co jest potrzebne w mieście. Głosowanie na zadania zgłoszone do BO 2021 rozpocznie się już 25 maja. Do wyboru będzie aż 18 projektów.