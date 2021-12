Grudzień 2021 w Siemianowicach Śląskich: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

COVID-19. Tak źle jeszcze nie było podczas trwającej IV fali pandemii! Niestety, z tygodnia na tydzień nowych zakażeń jest o kilka, kilkadziesiąt procent więcej. Zdaniem ekspertów, nadchodzi szczyt IV fali epidemii - spodziewać się możemy nawet do 35 tys. przypadków dziennie! Sprawdziliśmy w poniedziałek 29 listopada, jak wygląda sytuacja w woj. śląskim. Zobacz wskaźnik zakażeń dla poszczególnych miast i powiatów w woj. śląskim. Wskaźnik ten informuje nas o liczbie potwierdzonych zakażeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców.

UWAGA! Główny Inspektorat Sanitarny OSTRZEGA! Popularne sklepy, jak np. Lidl, Biedronka czy Auchan, wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ

Brak drobnych na parkometr, zbyt mała ilość miejsc parkingowych i poranny pośpiech. To tylko niektóre z wymówek kierowców. Chcesz stać się rozpoznawalny i sprawić, by wszyscy zjeżdżali ci z drogi? Nic trudnego! Wystarczy, że źle zaparkujesz, a internauci na pewno zadbają o twoją (złą) sławę. Myślicie, że widzieliście już wszystko na polskich drogach? Spójrzcie na te zdjęcia. Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania w Śląskiem.

Dziś w Polsce mamy CZARNY REKORD - największą liczbę zgonów trwającej właśnie IV fali pandemii. Minionej doby zmarło aż 526 osób! Aż tylu zgonów z powodu COVID, nie było w Polsce od 28 kwietnia. We wtorek 30 listopada, nowych zakażeń mamy 19 074 - to o ok. 5 proc. mniej, niż w ubiegły wtorek! Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?