Hodował konopie we wnęce na szafę. Grożą mu 3 lata więzienia

Za cel swoich działań kryminalni tym razem wzięli mieszkanie 21-letniego siemianowiczanina. Podczas przeszukania lokalu zabezpieczono 3 doniczki z krzakami konopi oraz woreczki z suszem roślinnym. W mieszkaniu, schowany we wnęce szafowej stał także specjalistyczny namiot do uprawy konopi oraz niezbędny do tego sprzęt.

Mężczyzna został zatrzymany. Śledczy ogłosili mu zarzuty za nielegalną uprawę oraz za posiadanie środków odurzających. Grozi mu za to nawet 3 lata pozbawienia wolności.