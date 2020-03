Koronawirus: apel prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha o niekorzystanie z placów zabaw, boisk i urządzeń rekreacyjnych

Apel prezydenta Siemianowic Śląskich: nie korzystajcie z placów zabaw i boisk

Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich apeluje do mieszkańców miasta. Apeluje do rodziców, dzieci i młodzieży, by do 25 marca zrezygnować z korzystania ze szkolnych boisk, placów zabaw i wszelkich urządzeń rekreacyjnych. Obiekty te nie są zamknięta, jednak o miejsca gdzie gromadzi się grupa osób, czego obecnie powinniśmy unikać.

- Obiekty te pomimo, że nie są zamknięte, należą do obszarów, w których nasza obecność jest niezalecana. Dotyczy to każdego mieszkańca miasta w okresie stanu zagrożenia epidemicznego - informuje Piotr Kochanek, rzecznik prasowy siemianowickiego urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Osoby korzystające z obiektów sportowo-rekreacyjnych będą upominane przez siemianowicką straż miejską.

- Na placach zabaw i boiskach w Siemianowicach Śląskich pojawią się patrole straży miejskiej. Jeżeli będzie dochodziło do jakiś zgrupowań czy będzie duża liczba dzieci, to strażnicy będą prosili, by rozejść się do domów - mówi Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.