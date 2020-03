Koronawirus: zakaz odwiedzania pacjentów w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich

Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, w trakcie spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (11 marca), wydał szereg zaleceń. Oto one.

KOMUNIKAT NR 1:

EDUKACJA I OPIEKA DZIECIĘCA

W odniesieniu do informacji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych odbędą się działania opiekuńcze.

Od dnia 12 do 25 marca br. odwołane zostają wszelkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury im. Dr H. Jordana. W odniesieniu do decyzji Wojewody Śląskiego, żłobki i kluby malucha będą nieczynne od 12 marca br. do odwołania.