Mieszkanka Siemianowic Śląskich, podczas kwarantanny... przyszła do komendy

Nieodpowiedzialne zachowanie kobiety, która podczas kwarantanny przyszła do komendy. Hol komendy został zamknięty na czas trwania ustaleń. Po czynnościach kobieta bez objaw koronawirusa została odesłana do swojego miejsca zamieszkania, gdzie ma zostać do końca kwarantanny. Poczekalnia komendy została zdezynfekowana. Kobieta odpowie za złamanie kwarantanny.