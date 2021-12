Mikołajki w Clubie 80 w Siemianowicach Śląskich. Grzeczni otrzymali od Mikołaja prezenty

Tym razem Club 80 w Siemianowicach Śląskich postanowił zorganizować tematyczną imprezę taneczną. Zbliżające się Mikołajki stały się do tego idealna okazją.

- W sobotę 4 grudnia do #Club80 zawita Święty Mikołaj. Razem z nim będziemy się bawić do białego rana w rytmach muzyki lat 80' i 90'.Dodatkowo jeśli byliście grzeczni przez to możecie liczyć na prezenty. W innym wypadku na pewno będzie rózga. - informowali organizatorzy wydarzenia.