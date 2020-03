Nie takie puste Siemianowice Śląskie. Miasto na zdjęciach w czasie epidemii. Tak wyglądają Siemianowice Śląskie we wtorek 31 marca

Siemianowice Śląskie w czasie epidemii koronawirusa

Tak wyglądają Siemianowice Śląskie we wtorek 31 marca. Wiosenne popołudnie w Siemianowicach Śląskich w obliczu światowej epidemii koronawirusa. Nasza fotoreporterka sprawdziła czy siemianowiczanie stosują się do zaleceń rządu, by zostać w domu. Zdjęcia zostały wykonane w różnych częściach miasta m.in. w Bytkowie, Michałkowicach czy Centrum.

Jak widać na zdjęciach, nie można powiedzieć, że Siemianowice Śląskie całkowicie pustoszały. Sporo kolejka osób czeka przed pocztą czy Urzędem Miasta. Na szczęście ludzie nie gromadzą się na skwerach czy planach zabaw. Nikt też nie przesiaduję na miejskich ławkach. Warto jednak pamiętać, by w miarę możliwości nie wychodzić z domu.

Z 1 kwietnia w Siemianowicach Śląskich miał zostać uruchomiony rower miejski. Rowery miały być dezynfekowane. W związku jednak z nowymi obostrzeniami, jakie wprowadził 31 marca rząd - Siemianowicki Rower Miejski nie zostanie uruchomiony.