Nowoczesna walcownia prętów będzie w Siemianowicach Śląskich. Cognor zainwestuje pół miliarda złotych, miasto zajmie się drogą

Nowa droga i zakład

W Siemianowicach Cognor Holding planuje wybudować nowoczesną walcownię z linią produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych. List intencyjny między spółką a władzami miasta została podpisany 27 lipca. Miasto zobowiązało się do przygotowania dokumentacji projektowej oraz zajęcia się sprawami administracyjnymi w przypadku jednej jezdni. Chodzi o wykonanie drogi długości 400 metrów od Stalmacha do Konopnickiej. Będzie ona prowadziła do walcowni.