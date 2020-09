Otwarty Turniej „6” Piłkarskich, Sportowiskoi Wielka Rozgrzewka, czyli Narodowy Dzień Sportu 2020 w Siemianowicach Śląskich ZAPOWIEDŹ

Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska kampania, w ramach której odbędą się bezpłatne wydarzenia i treningi na terenie całej Polski. Jej celem jest zachęcenie Polaków do aktywnego życia, pełnego sportowych wyzwań i dobrej kondycji. Honorowymi Ambasadorami tegorocznej edycji są m.in. Mariusz Wlazły, Hubert Hurkacz, Krzysztof Wiłkomirski, Joanna Hentka czy Paweł Korzeniowski.

W Siemianowicach Śląskich 19 września wszyscy, którzy kochają sport, będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnym treningu piłki nożnej oraz grach i zabawach dla dzieci w Parku Pszczelnik. Sportowe wydarzenia zorganizowane będą w ramach Narodowego Dnia Sportu. To już ósma edycja tego wydarzenia.

W siemianowickim turnieju udział mogą wziąć wszystkie chętne osoby, które ukończyły 15 rok życia. Osoby niepełnoletnie biorące udział w turnieju zostaną dopuszczone do rywalizacji po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach. Udział w turnieju jest bezpłatny. Zgłoszenia do turnieju, zgodnie z regulaminem, przyjmowane są za mailowo (od 16 września 2020) pod adresem: k_nos@um.siemianowice.pl. Organizator zapewnia nagrody dla 3 pierwszych drużyn, statuetki dla najlepszego strzelca i bramkarza turnieju oraz dyplomy dla wszystkich drużyn, które awansują do fazy finałowej.

Miastami partnerskimi wydarzenia są m.in. Siemianowice Śląskie na Śląsku, Sandomierz w województwie świętokrzyskim, Rumia na Pomorzu, Piekary Śląskie na Śląsku, Konin w województwie wielkopolskim czy Przemyśl w województwie podkarpackim.

Do tego w tym roku w ramach Narodowego Dnia Sportu będzie można poćwiczyć również w domu, bo na stronie internetowej i w mediach społecznościowych kampanii znalazły się treningi online. Baza ćwiczeń i treningów online oraz tradycyjnych znajduje się na stronie internetowej www.narodowydziensportu.pl.