Park Ludowy w Michałkowicach wygląda jak plac budowy. Trwa rewitalizacja parku

Michałkowicki Park Ludowy to bardzo urokliwe miejsce. Park poprzecinany jest alejami. Przypomnijmy, że w ramach prowadzonej od 2019 roku modernizacji, w parku powstały alejki mineralne, została wzdłuż nich na nowo zasiana trawa, a także zamontowano ławki i kosze na śmieci. To jedno z tych miejsc, gdzie można przyjść, by oderwać się od zgiełku miasta. A raczej będzie można, gdy park się zmieni i odzyska dawny blask.

Planowane jest także ogłoszenie przetargu na wykonanie dalszych prac związanych z tzw. „małą architekturą”. Teren parku ma zostać objęty także monitoringiem. Przypomnijmy, że w 2017 roku został zgłoszony przez siemianowickich uczniów w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego projekt pod nazwą „Ziemia Nowa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michałkowicach” Na jego realizację miasto przeznaczono prawie 200 tysięcy złotych.

Park Ludowy w Michałkowicach zamienił się w wysypisko śmieci

Siemianowicki Park Ludowy dla niektórych stał się miejscem, gdzie można podrzucić śmieci. Wystarczy przejść się alejkami, by zobaczyć, że pełno tutaj butelek, puszek, worków. Park Ludowy może być miejscem, gdzie można wypocząć, poczytać wśród drzew książkę czy wyjść na spacer. Zadaniem miasta jest przygotowanie tego terenu, a mieszkańców to, by dbali o to miejsce. Niestety nie będzie tu ładnie, gdy nielegalnie udzie będą tutaj wyrzucać śmieci.