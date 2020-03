Pierwszy przypadek koronawirusa w Siemianowicach Śląskich. Zbiórka na środki ochronne dla Szpitala Miejskiego

Pacjent sam zgłosił się do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, gdzie został zdiagnozowany. Wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wyszedł pozytywny. Pacjent nie wymaga hospitalizacji.

To pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Siemianowicach Śląskich. Pacjent, z grupy wiekowej powyżej 60-roku życia, jest poddany leczeniu domowemu. Jego ogólny stan jest dobry. Pacjent nie wymaga hospitalizacji.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce: 1244/16 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). To stan na 27 marca, godz. 8.37.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich potrzebuje środków ochronnych

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju GROT zorganizowała na portalu zrzutka.pl społeczną zbiórkę dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na zakup środków ochronnych. Chodzi o zakup dla siemianowickiego szpitala prostych, ale niezbędnych materiałów pierwszej potrzeby koniecznych do walki z COVID-19.

- Siemianowicki szpital miejski, gdzie trafiają pacjenci chorzy lub z podejrzeniem zarażenia koronawirusem potrzebuje podstawowych środków ochronnych. #razemdlaszpitala to akcja, w której zbierane są datki na zakup wyposażenia ochronnego dla personelu naszego szpitala miejskiego w Siemianowicach Śląskich. W walce, do której stają każdego dnia służby liczy się czas. Środki finansowe na zakup maseczek, kombinezonów, gogli czy środków do dezynfekcji potrzebne są już teraz.- piszą organizatorzy zbiórki.