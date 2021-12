Pijany kierowca prowadził volkswagena. Tłumaczył, że wypił tylko dwa piwa

Szybka reakcja policjantów

Na miejsce przyjechał patrol drogówki, który zbadał stan trzeźwości mężczyzny. Miał on w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu. Pomimo takiej dawki alkoholu, wyjechał śmiało pojazdem marki Volkswagen.. Przeszkodą dla niego nie było również to, że nie miał w ogóle prawa jazdy. 39-latek dzisiaj stawił się na wezwanie w charakterze podejrzanego. Usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to nawet 2 lata więzienia. Policjanci skierowali także do sądu wniosek o ukaranie kierowcy w związku z nieposiadaniem przez niego prawa jazdy.