Pirat drogowy zatrzymany i ukarany przez policję z Siemianowic Śląskich. Wyprzedzał radiowóz na pasach, za co dostał niebotyczny mandat Karolina Kos

64-letni kierowca na na wysokości przejścia dla pieszych, dopuścił się niebezpiecznego manewru wyprzedzania, co mogło być tragiczne w skutkach. Mundurowi z drogówki zatrzymali kierującego i ukarali go mandatem w wysokości 1500 złotych. Za to wykroczenie drogowe kierowca otrzymał także 10 punktów karnych.