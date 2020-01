Policjanci zatrzymali handlarza narkotyków. 32-latkowi grozi mu 10 lat więzienia

Wszystko rozpoczęło się od tego, ze około godziny 21.00 siemianowiccy wywiadowcy zatrzymali do kontroli seata. W pewnym momencie policjanci zauważyli, że pasażer samochodu jest bardzo zdenerwowany. Takie zachowanie wzbudziło czujność mundurowych. Policjanci postanowili sprawdzić co mężczyzna ma w plecaku.

W środku znaleźli pudełko z amfetaminą. 32-latek został zatrzymany. W wyniku przeszukania jego mieszkania znaleziono kolejne narkotyki. Łącznie policjanci zabezpieczyli 1500 działek amfetaminy, 16 gramów marihuany oraz 59 tabletek ekstazy.

32-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi. Śledczy i prokurator wystąpili do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Siemianowicki sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna trafił na dwa miesiące do aresztu.

Teraz 32-latkowi za popełnione przestępstwo grozi mu nawet 10 lat więzienia. Mężczyzna był wcześniej karany za posiadanie narkotyków i inne przestępstwa.