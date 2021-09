Ponad 3 tysiące kilometrów na rowerze dla chorej Zosi. Na wyprawę po raz drugi wybiera się Tomasz Dzierga z Siemianowic Śląskich

Zosia urodziła się w 34 tygodniu ciąży. Po dwóch tygodniach obserwacji została wypisana do domu. Niestety dwie doby po powrocie straciła apetyt, a jej skóra stawała się szara. Pogotowie przewiozło małą Zosię na OIOM, gdzie okazało się, że dziewczynka podczas porodu została zarażona paciorkowcem. Bakteria spowodowała sepsę, a następnie zapalenie opon mózgowych i niedotlenienie mózgu. Jako powikłanie po posocznicy u Zosi pojawiło się wodogłowie pozapalne. Niestety z każdym dniem było tylko gorzej, dlatego postanowiono wstawić zastawkę otrzewnowo - komorową, która umożliwia usuwanie na bieżąco gromadzącego się w nadmiernej ilości płynu mózgowo - rdzeniowego.

Lekarze zdiagnozowali u Zosi Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPDZ) i na tej podstawie wydane zostało Orzeczenie o niepełnosprawności. Choroba dotknęła jej motorykę (spastyka nóżek, wiotkość tułowia), a także bardzo spowolniła rozwój intelektualny. – tłumaczy mama dziewczynki.

Całą historię Zosi oraz o jej ciągłym rozwoju możecie przeczytać na blogu, który prowadzi jej mama - https://zoszkaradoszka.blogspot.com/

Wyprawa wyruszy 27 maja 2022 roku z Siemianowic Śląskich

Tym razem Tomasz Dzierga postanowił na rowerze dotrzeć na koniec Europy, czyli aż do Portugalii. Trasa w 2022 roku będzie liczyć 3725 kilometrów i zostanie pokonana w 24 dni. Były policjant przejedzie przez: Niemcy, Holandię, Belgię, Francję, Hiszpanię, by w końcu dotrzeć do celu. W dniu rozpoczęcia wyprawy, przy ulicy Wróbla 3 od godziny 8 na zainteresowanych pomocą będzie czekało mnóstwo atrakcji: dmuchane zamki, pokazy pojazdów służb ratunkowych, pyszne ciasta i wiele innych.