Prasówka 12.06 Siemianowice Śląskie- wydarzenia piątku

Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego już od jakiegoś czasu tracą pióra i nie mają apetytu. Niechętnie wskakują też do wody. Co się z nimi stało? Na szczęście to nic takiego. Pingwiny właśnie zmieniają swoje upierzenie. To naturalne zjawisko.

Komisja Europejska potwierdziła, że Polska spełnia coraz więcej warunków umożliwiających przystąpienie do strefy euro. Aktualnie można mówić o dwóch „zaliczonych” kryteriach. Musimy spełnić jeszcze dwa wymogi. KE właśnie opublikowała sprawozdanie na temat konwergencji, ocenia ono postępy członków UE w drodze do strefy euro.