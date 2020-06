Prasówka 25.06 Siemianowice Śląskie- wydarzenia czwartku

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Siemianowice Śląskie 25.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbywa się 26 czerwca. Wojsko wyprzedaje w piątek atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

„Polskę i Stany Zjednoczone łączy wielowiekowa przyjaźń” - czytamy we wspólnej deklaracji prezydentów Polski i USA. Dzięki współpracy ze Stanami w Polsce ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa, do Polski ma także trafić w pierwszej kolejności szczepionka na koronawirusa. Mowa jest także o miliardowych inwestycjach amerykańskich firm. Wbrew wcześniejszym informacjom, w trakcie środowego spotkania nie zapadły decyzje dotyczące zwiększenia obecności żołnierzy i sprzętu USA w Polsce. Mimo to PiS mówi o ogromnym sukcesie, a opozycja nie zostawia suchej nitki na Andrzeju Dudzie.