Premier Mateusz Morawiecki w Zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. „Przywożę zamówienie, które dostałem od premiera Ukrainy"

Jak mówił "Na tamtych barykadach, na tamtych szańcach rozgrywa się także sprawa suwerenności i bezpieczeństwa Polski i innych krajów UE".

- Ten, który zapomina inwestować we własną armię, będzie musiał inwestować w cudzą. Jesteśmy częścią największego sojuszu. Polska jest bezpieczna i staje się dostarczycielem bezpieczeństwa innych. Putin chciał osłabić NATO, a NATO zostało tylko wzmocnione siłą i determinacją wszystkich członków. Trzeba wiedzieć, że produkcja krajowa wzmacnia bezpieczeństwo. To niezwykle ważne, nie wolno narażać naszej suwerenności. To szansa, która się pojawiła musi zostać wykorzystana i została wykorzystana - dodał.