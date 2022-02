Prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech, złożył obywatelski apel do prezydenta RP przeciw segregacji sanitarnej. Ma 130 tys. podpisów

Rafał Piech złożył obywatelski apel do prezydenta RP przeciw segregacji sanitarnej

Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich, który stoi również na czele antyszczepionkowego ruchu "Polska Jest Jedna", złożył we wtorek, 1 lutego, obywatelski apel do prezydenta RP Andrzeja Dudy przeciw segregacji sanitarnej. Udało się zebrać pod nim ok. 130 tys. podpisów.