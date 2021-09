Przegląd prasy 21.09.2021 Siemianowice Śląskie, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Siemianowic Śląskich

Rusza remont ulicy Bańgowskiej. Roboty drogowe będą prowadzone od ulicy Krupanki do Wiejskiej. Realizacja tej inwestycji potrwa przez dwa miesiące, zatem do 14 listopada kierowcy muszą liczyć się na tym odcinku z utrudnieniami. Co obejmą roboty drogowe?

Zaczęło się! Uczniowie wpadli już w wir szkolnych obowiązków. W wielu szkołach dodatkowo zajęć jest wyjątkowo dużo - nauczyciele próbują nadrobić zaległości uczniów związane z nauka zdalną. Uczniowie mają już za sobą pierwsze kartkówki, sprawdziany, zadania domowe... i pojawiają się pierwsze "kwiatki"! Nauczyciele dzielą się "perełkami z zeszytów" ich podopiecznych. Zobacz to! Pomysłowość dzieci, nie zna granic! Nie wierzysz? Przekonaj się! Kliknij w galerię.