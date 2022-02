Przegląd prasy 28.02.2022 Siemianowice Śląskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Siemianowic Śląskich

Szybki rozwój technologiczny sprawia, że robotyczne procedury zabiegowe w ramach urologii, ginekologii czy onkologii niosą ze sobą wiele korzyści dla pacjentów. W Chorzowie poczyniono pierwsze kroki, by wprowadzić światowe standardy w leczeniu chorób onkologicznych. Przeprowadzono pierwszy zabieg przy asyście robota Versius w ramach rozpoczętego przez Śląskie Centrum Urologii UROVITA programu UROBOTIC.

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska sfinansuje zakup broni i sprzętu, do kraju, który jest atakowany – poinformowała w niedzielę szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. – Pada w tej chwili kolejny mit, że Unia Europejska rzekomo nie zapewnia uzbrojenia wojskowego, właśnie to robimy – dodał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.