Przegląd prasy 9.09.2021 Siemianowice Śląskie, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Siemianowic Śląskich

Prasówka Siemianowice Śląskie 9.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Coś dla fanów seriali! Niedawno dowiedzieliśmy się, że zagraniczna ekipa filmowa kręciła sceny do serialu historycznego na zamku w Mirowie. Prawdopodobnie był to Netflix. Obecnie w Polsce trwają zdjęcia do drugiej serii niemieckiego hitu platformy streamingowej Barbarzyńców. I to właśnie rzymian na koniach mogliśmy podejrzeć na planie w Mirowie.