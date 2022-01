Przegląd prasy Siemianowice Śląskie (16.01) - najważniejsze informacje z soboty

Potrzebujesz sprzętu do ćwiczeń, ale nie dysponujesz wielkimi środkami na ich zakup? Nic straconego! Na portalu OLX można znaleźć sporo atrakcyjnych ogłoszeń zamieszczonych przez mieszkańców całego województwa śląskiego. Bardzo często opiewają one na kwotę nieprzekraczającą kilkadziesiąt złotych. Zobaczycie je w naszej galerii!

64-letni kierowca na na wysokości przejścia dla pieszych, dopuścił się niebezpiecznego manewru wyprzedzania, co mogło być tragiczne w skutkach. Mundurowi z drogówki zatrzymali kierującego i ukarali go mandatem w wysokości 1500 złotych. Za to wykroczenie drogowe kierowca otrzymał także 10 punktów karnych.