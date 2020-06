Przegląd prasy Siemianowice Śląskie (19.06) - najważniejsze informacje z piątku

W czwartek 18.06 2020 r. ogłoszono, że duńska sieć Netto przejmuje Tesco Polska i tym samym zwiększa liczbę sklepów w naszym kraju do prawie 700. Biznes Brytyjczyków w Polsce kurczył się z roku na rok, czego dosadnym przykładem jest np. hipermarket Tesco Extra w Silesia City Center w Katowicach, które dzisiaj zajmuje 30 proc. swojej pierwotnej powierzchni. Sprawdź, co się zmieni dla klientów i pracowników Tesco.

Pilotażowy projekt ruszył m.in. w warsztatach w Siemianowicach Śląskich Szybka, wygodna i zdalna naprawa samochodu. Aplikacja ProfiAuto umożliwia skorzystanie z usług warsztatu oraz płatność bez wychodzenia z domu. Jeśli wybierzemy odpowiednią opcję, mechanik sam przyjedzie po nasz samochód. To rozwiązanie opracowane m.in. z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie kierowców. Pilotażowy projekt ruszył właśnie w kilkudziesięciu polskich miastach. W Siemianowicach Śląskich i sąsiednich miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii można z niego skorzystać w kilkunastu warsztatach należących do sieci ProfiAuto Serwis.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?