Przegląd prasy Siemianowice Śląskie (26.06) - najważniejsze informacje z piątku

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Siemianowicach Śląskich - kto wygrał? W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W całej Polsce lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00. Jakie są wyniki wyborów w Siemianowicach Śląskich? Jak głosowali mieszkańcy i jaka była frekwencja? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym materiale od razu po podaniu informacji przez PKW.

Zaniedbane kwietniki w Rosarium Parku Ślaskiego. Ogród różany cieszy się popularnością wśród mieszkańców regionu. To jedno z ulubionych miejsc spacerowiczów Parku Śląskiego. W tym roku zaskakują różane kwietniki. Róże pięknie kwitną, ale rabaty są zarośnięte trawą i chwastami. To ma się jednak zmienić.

Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

Dobiega końca długoletnia praca zawodowa Stefana Kowalczyka, który przez ostatnie 28 lat był dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Ślaskich. Przez te wszystkie lata, jak mówi sam dyrektor, największymi sukcesami byli i są dla niego absolwenci. Nie ma tygodnia, by w "MERITUM" nie zjawił się, któryś z byłych uczniów szkoły. To tylko pokazuje, jaka więź ich łączy z dawną szkoła. - Absolwenci to nasza duma - podkreślał w naszej rozmowie Stefan Kowalczyk, wieloletni dyrektor ZSTiO "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich.