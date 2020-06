Przegląd prasy Siemianowice Śląskie (9.06) - najważniejsze informacje z wtorku

Prasówka Siemianowice Śląskie 9.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Klienci T-Mobile mogą już rozpocząć przygodę z najnowocześniejszą generacją internetu, otwierającą drogę do zupełnie nowych możliwości: mogą podłączyć się do sieci 5G! Dzięki 1600 stacjom bazowym, zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca oferowana przez T-Mobile technologia 5G obejmie swoim zasięgiem aż 6 milionów Polaków.

LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Tanie domy na sprzedaż! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ