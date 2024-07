Przegląd prasy z tygodnia 28.07.2024. Co działo się w Siemianowicach Śląskich. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Półfinały konkursu "Angel of The World 2024" za nami. Wybrano najpiękniejsze dziewczyny, które powalczą o zwycięstwo. Finał konkursu już we wrześniu. Która z dziewczyn zdobędzie upragnioną koronę? Zobacz ZDJĘCIA finalistek z półfinałów.

MOTORYZACJA. Przejazd Tesli Cybertruck przez Częstochowę wywołał wśród mieszkańców niemała sensację. Ma to być pierwsza oficjalnie zarejestrowana w Polsce Tesla tego modelu. Ponoć to niemożliwe, a jednak się udało.

KOMUNIKAT. W terminie, od 22 do 26 lipca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wielu miejscowości czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 16 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Letni okres w województwie śląskim to świetna szansa na poznawanie wielu atrakcji i wydarzeń. Bez względu na to, czy preferujesz aktywny wypoczynek, czy szukasz spokojnych zajęć dla całej rodziny, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Zobacz przegląd weekendowego szaleństwa w województwie śląskim od 26 do 28 lipca.

W upalne dni we wnętrzu stojącego na słońcu samochodzie temperatury mogą sięgać nawet 60 stopni Celsjusza i wsiadanie do takiego auta nie należy do przyjemnych. Jak szybko schłodzić rozgrzane jak piekarnik wnętrze auta? Są na to proste sposoby i dziś zdradzimy kilka z nich.