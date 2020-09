Przegląd tygodnia w Siemianowicach Śląskich, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Siemianowic Śląskich, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Siemianowice Śląskie od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię". 📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

📢 Nie ma nic bardziej polskiego niż Ojciec Mateusz? Te telewizyjne hity są adaptacjami zagranicznych programów Czy wiecie, jakie seriale i programy telewizyjne są adaptacjami zagranicznych programów? Będziecie zaskoczeni - niektóre z nich traktowane są wśród widzów jako "typowo polskie", oryginalne produkcje! 📢 Najlepsze MEMY o Świętochłowicach i Siemianowicach Śląskich. Z czego śmieją się internauci? Jak internauci postrzegają Świętochłowice i Siemianowice Śląskie? Na pewno z przymrużeniem oka. Bywają dowcipni, czasem ironiczni. Sprawdź stworzone przez nich DEMOTYWATORY i MEMY o naszym mieście. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 Kosmos w oczach: niezwykłe makro fotografie oczu zwierząt. Wyglądają jak mgławice lub nieznane planety Są światy, o których nie śniło się największym filozofom. I wcale nie mówimy tu o odległych galaktykach, lecz o tym, co mamy pod ręką. Okazuje się, że przyjrzenie się z bliska czemuś tak normalnemu, a zarazem tak niezwykłemu jak oko zwierzęcia, pozwala odkryć zupełnie nieznane obrazy. Dowodzi tego armeński artysta, który na swoich makro fotografiach ujawnia cuda, jakich nikt się nie spodziewał. Magnetyczne zdjęcia zachwycają, przerażając zarazem.

📢 Tę historię napisano w Kielcach. Jest film o kulisach skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy. Wstrząsający [ZDJĘCIA] Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" chwyta za gardło, wzrusza, wywołuje łzy. I chociaż jest oskarżeniem polskiego wymiaru sprawiedliwości to napawa optymizmem. Może nie tak wielkim, bo chociaż tytułowy bohater zostaje uniewinniony, to reszta spraw ciągnie się. W Warszawie w środę odbyła się premiera dla zaproszonych gości - byliśmy na niej i jako jedni z pierwszych zobaczyliśmy film. Scenariusz do niego napisał kielczanin Andrzej Gołda. 📢 Zakopane w czasach hitlerowskiej okupacji. Unikatowe zdjęcia z czasów wojny [GALERIA] [3.09] 81 lat temu Zakopane i Podhale zostało zajęte przez wojska niemieckie. Do wtargnięcia hitlerowców doszło w pierwszych dniach września 1939 roku. Pod Giewontem w czasie okupacji większe gmachy i wiele domów zostało zajętych przez Niemców. Ci zorganizowali w Zakopanem własne urzędy, szkoły, wojskowe domy wypoczynkowe, a także szpitale wojskowe.

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek.

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię".

📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja. 📢 1 września - witaj szoło. A uczniowie jak dzieci we mgle? MEMY. Chaos w nowym roku szkolnym: nauczanie w dobie koronawirusa dzień września tradycyjnie rozpoczyna nowy rok szkolny 2020/2021. Czy szkoły są gotowe na powrót uczniów? Nowy reżim sanitarny będzie działał, czy szkoły okażą się kolejnym kanałem dystrybucji koronawirusa? Odpowiedzi na te pytania zapewne wkrótce poznamy, tymczasem internauci mają memy, które oceniają nowy rok szkolny i nadchodzące, stacjonarne nauczanie.

📢 Białystok. Wybuch przy Kasztanowej. Cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. To było rozszerzone samobójstwo (zdjęcia) Przed południem miał miejsce wybuch w domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku, na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Wiemy, że są cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Policja potwierdza: To było rozszerzone samobójstwo

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego na archiwalnych zdjęciach. Oto tradycje związane z pierwszym dniem szkoły Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii. 📢 Burze w woj. śląskim. Powalone i połamane drzewa, liczne podtopienia Ostatnia noc nie należała do najspokojniejszych w wielu regionach naszego regionu. Silny wiatr oraz burze, które przeszły nad całym województwem śląskim pozostawiły po sobie przede wszystkim połamane drzewa i podtopienia domów. Strażacy interweniowali łącznie 89 razy – najwięcej w powiecie zawierciańskim. 📢 Kaczyński ma wakacje, stery Polski w dobrych rękach MEMY. Internauci komentują urlop Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński ma wakacje, choć te dla wszystkich praktycznie się kończą. Prezes PiS wybrał Polskę, a swój krótki urlop spędza m.in. na Zalewie Szczecińskim. Zdjęcia z wakacji Jarosława Kaczyńskiego mogliśmy obejrzeć w mediach społecznościowych. Fotografiami pochwalił się Joachim Brudziński, były szef MSWiA - "Śpijcie spokojnie, stery Polski w dobrych rękach" - napisał europoseł PiS na Twitterze. Co na to internauci? Jak zwykle mają memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?