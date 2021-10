Przegląd września 2021 w Siemianowicach Śląskich, najważniejsze wydarzenia miesiąca

O Rafale Piechu, prezydencie Siemianowic Śląskich, ostatnio zrobiło się dość głośno. Zaangażował się on bowiem w tworzenie nowego ruchu przeciwników szczepień "Polska Jest Jedna". - Nie przyjąłem szczepionki na COVID, bo mam wielkie obawy! Lek, który działa to amantadyna - powiedział w rozmowie na antenie Radia Piekary.

Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Ogrody Kapias w Goczałkowicach Zdroju odwiedzamy chętnie o każdej porze roku, bo zawsze wita nas tam inna sceneria. Szczególnie ciekawie prezentują się jednak wtedy, kiedy powoli wkracza tam prawdziwa jesień.

UWAŻAJCIE! Wybrana żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia! Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Duże partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.