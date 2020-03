Rower Miejski w Siemianowicach Śląskich i Chorzowie. Systemy zostaną uruchomione pomimo epidemii koronawirusa

- W związku z epidemią koronawirusa i wprowadzanym przez rząd coraz to większymi obostrzeniami trudno obecnie przewidzieć, jak będzie wyglądało korzystanie z Siemianowickiego Roweru Miejskiego, który zgodnie z umową od 1 kwietnia do 30 października, ma być dostępny dla mieszkańców -zapowiada Szymon Duczek z biura prasowego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

W Siemianowicach Śląskich, mimo trwającej epidemii koronawirusa, od 1 kwietnia uruchomiony zostanie system rowerów miejskich. Siemianowicki Rower Miejski w sezonie 2020 będzie dostępny dla mieszkańców do 30 października. w tym roku do dyspozycji będzie 12 stacji wypożyczeń. Nowa stacja wypożyczeń powstała na ulicy Wyzwolenia.

Przypomnijmy, że w 2019 roku Siemianowicki Rower Miejski był dostępny dla mieszkańców od 29 kwietnia do 30 listopada. W tym czasie rowery wypożyczono 23,7 tys. razy. i skorzystano z nich ponad 5,6 tys. osób. Miłośnicy miejskich rowerów mieli do dyspozycji 11 punktów wypożyczeń i 112 pojazdów, w tym także tandemy, rowery dziecięce i rowery familijne.

- Wątpliwe jest, czy sytuacja pozwoli nam na korzystanie z systemu w najbliższym czasie w celach rekreacyjnych. Jeśli jednak zaistnieje konieczność (np. wyprawa do apteki), warto zaopatrzyć się w podręczną butelkę z środkiem dezynfekującym i przy każdym wypożyczeniu, przetrzeć najczęściej dotykane elementy - przestrzega Szymon Duczek.

Chorzowskie Rower Miejski "Kajteroz" ruszy z opóźnieniem

W Chorzowie w tym roku również uruchomiony zostanie system Chorzowskiego Roweru Miejskiego "Kajteroz". System miał został uruchomiony pierwszego dnia wiosny, czyli 21 marca. Termin ten przesunięto jednak na 1 kwietnia, by następnie jeszcze go opóźnić. "Kajteroz" ma ruszyć 1 maja. Czy tak rzeczywiście będzie? To wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

W 2019 roku Chorzowski Rower Miejski "Kajteroz" działał od kwietnia do końca listopada. W tym czasie dokonano 276 367 wypożyczeń oraz 22 950 rejestracji użytkowników. Przez osiem miesięcy mieszkańcy mogli korzystać z 46 stacji i 460 rowerów.

Tylko w kwietniu, kiedy użytkownicy byli najaktywniejsi, rowery zostały wypożyczone prawie 55 129 razy. Oznacza to, że codziennie przez 30 dni z bicykli korzystano średnio 1 838. Rekordowym dniem w mijającym sezonie była środa – 1 maja. Każdy z rowerów był wypożyczony ponad 7,5 razy, co dało wynik 3 447 wypożyczeń.