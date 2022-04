Rowerem do 4 km od Siemianowic Śląskich. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Siemianowic Śląskich? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 09 - 10 kwietnia mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 4 km od Siemianowic Śląskich. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Siemianowic Śląskich warto wybrać w weekend 09 - 10 kwietnia.

Trasy rowerowe z Siemianowic Śląskich We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 4 km od Siemianowic Śląskich, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 kwietnia w Siemianowicach Śląskich ma być 11°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 10 kwietnia w Siemianowicach Śląskich ma być 11°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%. 🚲 Trasa rowerowa: Rundka rowerowa do Rudy Sl. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,53 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 1 191 m

Suma zjazdów: 1 152 m Marek79 poleca trasę mieszkańcom Siemianowic Śląskich Rundka z kolegą do Rudy Sl. - Godula przez Zabie Doły,Bytom-Lagiewniki,Świętochłowice-Lipiny i z powrotem przez Świętochłowice-Lipiny,Piasniki,ośrodek rekreacyjny Skałka,przez trochę pokrecone centrum Chorzowa w stronę Parku Chorzowskiego,wzdłuż ZOO na Siemianowice gdzie zakończyliśmy przejażdżkę. Trasa w większości przebiegała ulicami choć staraliśmy się jak najwięcej jechać bokami,pogoda pochmurna i trochę wietrznie. Według licznika 36 km.

🚲 Trasa rowerowa: Na Chechło Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 299 m

Suma zjazdów: 1 274 m Rowerzystom z Siemianowic Śląskich trasę poleca Marek79 Wspólna przejażdżka z kumplem Arturem nad zbiornik wodny Chechło. Przejażdżka przejechana po południu po pracy. Trasa biegła z Siemianowic, przez Żychcice, Rogoźnik, dalej kierowaliśmy się już w las i leśnymi ścieżkami dojechaliśmy do zbiornika wodnego Kozłowa Góra, który objechaliśmy starym wałem kolejowym. Pojechaliśmy dalej w stronę Chechła Leśną Rajzą.Tam zrobiliśmy mały odpoczynek, parę fotek i szykowaliśmy się do drogi powrotnej. Droga powrotna prowadziła przez miasteczka Nakło, Chechło, dalej przez park w Świerklańcu i wyjechaliśmy znów obok zbiornika Kozłowa Góra. Dalej wałem i wjechaliśmy na szlak, który prowadzi przez las Dioblina w kierunku Piekar Śl. Dojeżdżając do głównej drogi, skierowaliśmy się w stronę Dobieszowic, ale przy bunkrze zjechaliśmy w prawo i pojechaliśmy szlakiem przez pole wzdłuż trasy A1. Tam spotkaliśmy niezły podjazd, chyba miał z 15% nachylenia albo i więcej, ale daliśmy radę. Stamtąd już z górki w stronę Żychcic wałem wzdłuż rzeki Brynicy. Dalsza droga była już ta sama, co w tamtą stronę, czyli asfaltem do Siemianowic.Trasa łatwa i przyjemna, i pogoda dopisała.

🚲 Trasa rowerowa: Z kumplem do Gliwic Stopień trudności: 3.0

Dystans: 73,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 389 m

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siemianowic Śląskich

🚲 Trasa rowerowa: Przez Parki Śląskich Miast Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,56 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 835 m Marek79 poleca trasę mieszkańcom Siemianowic Śląskich Dzisiejszą trasę zacząłem z Siemianowic-Michałkowice w stronę Chorzowa-Maciejkowice, przez park krajobrazowy Żabie Doły a wcześniej jeszcze zahaczając o Dolinę Górnika gdzie znajdują się dwa stawy.Park krajobrazowy Żabie Doły składa się z kilku stawów gdzie można spotkać kilka gatunków ptaków między innymi łabędzie, kaczki. Dalsza droga prowadzi w stronę Bytomia Rozbark tam przejeżdżam przez park Adama Mickiewicza, w którym tez można spotkać parę stawików i kładek nad rzeczką Bytomką.Dalej kierujemy się w stronę Szombierek dzielnicy Bytomia przez teren zamkniętej kopalni Szombierki.Następnie kierujemy się przez nowe osiedle obok pola golfowego "Srebne Stawy" w stronę Rudy Śląskiej ale przez osiedla Szombierek i dojeżdżamy do Parku "Fazaniec", który znajduje się na pograniczu Rudy a Bytomia w bardzo urokliwej dolinie.I na tym parku kończymy dalsza droga przebiega przez Rudzką Kuźnicę, Zabrze Biskupice, Rokietnicę, Helenka, Stolarzowice, Stroszek, Radzionków - tam znów wjeżdżamy w Śląski Ogród Botaniczny na Księżej Górze. Stamtąd zjechawszy z góry w stronę Piekar obok Kopca Wyzwolenia kierujemy się w kierunku Dobieszowic,Bobrownik, przez Żychcice, Dąbrówkę Wielką aż do Michałkowic.Trasa średnia, bo trzeba było trochę szukać dróg alternatywnych do przejazdu.Pogoda w sam na rower choć trochę wiało między polami no i pod koniec już chód dawał siew znaki.

🚲 Trasa rowerowa: 04 Katowice - Żabie Doły - Siemianowice - Czeladź Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 267 m

Suma zjazdów: 266 m Trasę dla rowerzystów z Siemianowic Śląskich poleca JacekG155 Katowice - Żabie Doły - Siemianowice - Czeladź

Zrekultywowane tereny między Chorzowem, Bytomiem i Siemianowicami po dawnych wyrobiskach i zapadliskach, które stały się ostoją wielu gatunków ptaków i terenem rekreacyjnym oraz otrzymały status Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego. Z Katowic zaledwie 12 km. Po drodze można wstąpić do Parku Śląskiego oraz obejrzeć panoramę z Szybu Prezydent i kościółek drewniany św. Wawrzyńca w Chorzowie. Do Siemianowic można dojechać nasypem dawnej kolejki wąskotorowej. Tu można obejrzeć:

• Park Tradycji Górniczo-Hutniczej z wieżą wyciągową szybu „Krystyn” kopalni „Michał”,

• ruiny Pałacu Donnersmarcków. Wzniesiony w XVII wieku przez Mieroszewskich. W XVIII wieku przeszedł na rzecz rodu Henckel von Donnersmarck i został rozbudowany w stylu klasycystycznym. Obiekt przetrwał II wojnę światową bez uszkodzeń i stopniowo niszczał, aż do dzisiaj.

• pola golfowe,

• cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w regionie południowej Polski w czasie II wojny światowej (powstał w 1998 r.).

Z Siemianowic możemy wrócić do Katowic lub przedłużyć trasę odwiedzając Czeladź - jedno z najstarszych miast Zagłębia. Tu możemy obejrzeć neoromański kościół p.w. św. Stanisława, rynek z kilkoma starymi budynkami, oraz zabytki postindustrialne po dawnej kopalni Saturn - częściowo zrewitalizowane, częściowo nadal niszczejące. W budynku dawnej kopalnianej elektrowni znajduje się Galeria Sztuki "Elektrownia".

Na koniec możemy wjechać - już w Katowicach - na hałdę zwaną "Alpy", skąd rozciąga się dookolny widok.

