Rusza nabór do przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej numer 16 w Siemianowicach Śląskich. Rekrutacja od 14 marca a składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, we wcześniejszym terminie – od 28 lutego do 4 marca.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Siemianowic Śląskich, w dniu 14 marca 2022 roku od godz. 8.00 ruszy nabór do przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej numer 16 na rok szkolny 2022/2023. Rodzice dzieci, uczęszczających już do siemianowickich przedszkoli zobowiązani są do składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego we wcześniejszym terminie, czyli od 28 lutego do 4 marca.

Wniosek w formie elektronicznej

Proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego. Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola, będą musieli wypełnić wniosek o przyjęcie do konkretnej placówki lub oddziału przedszkolnego w formie elektronicznej. Logowanie do platformy wspomagającej postępowanie rekrutacyjne, będzie możliwe za pośrednictwem strony. Link do logowania rodzice otrzymają po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Złożenie dokumentów bezpośrednio w placówce

Kiedy rodzice wypełnią już wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, muszą go następnie wydrukować, podpisać i wraz z dokumentami dostarczyć do wybranej placówki. Dotyczy to jednak przedszkola pierwszego wyboru, a więc takiego, które zajmuje pierwsze miejsce na liście preferencji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Przebieg procesu rekrutacyjnego