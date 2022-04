Ścieżki rowerowe do 4 km od Siemianowic Śląskich. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Rowerem z Siemianowic Śląskich

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Siemianowic Śląskich, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Siemianowicach Śląskich ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 kwietnia w Siemianowicach Śląskich ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,43 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 917 m

Suma zjazdów: 1 922 m

Arturroo1983 poleca trasę mieszkańcom Siemianowic Śląskich

Dystans trasy 72km. Kolejna traska w którą chciałem wybrać się już od dawna.Pogoda może nie była idealna, ciągle wisiały czarne chmury i było duszno, ale nawet kropelka deszczu nie spadła. Z Siemianowic skierowałem się w kierunku Czeladźi dalej podróżował przez Milowice, Park Tysiąclecia, Staw Borki, Sosnowiec, bezdrożami przez Jezor, Niedzieliska i tak dotarłem do rynku w Jaworznie. Po małym postoju ruszyłem dalej w trase, która przebiegała w większości drogami asfaldowymi, chociaż pare razy zjechałem w bezdroża. Skierowałem się w kierunku Elektrowni Jaworzno dalej jechałem przez Brzeźinke, Giszowiec, Doline Trzech Stawów, Zawodzie, Sadzawki i tak wróciłem do Siemianowic.

