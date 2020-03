Siemianowice Śląskie: Michałkowice na starych fotografiach. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Michałkowice to jedna z najstarszych dzielnic Siemianowic Śląskich. Początkowo oddzielna osada położona podobnie jak pobliskie Maciejkowice na terenie Piastowskiego Księstwa Bytomskiego. Pierwsze wzmianki o Michałkowicach pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Pod koniec XIV wieku nadano wieś Maciejowi Wrochnikowi z pobliskiego Bytkowa. W 1402 roku Maciej Wrochlik z Bytkowa funduje nowy kościół parafialny w Michałkowicach.

Pod koniec XVI wieku właścicielami Michałkowic byli Mieroszewscy i zostali nimi do 1740 roku. Późniejsza częściowa wyprzedaż ziemi przez Rheinbabenów powoduje odłączenie części Michałkowic w rejonie dzisiejszych Sadzawek. Odcięta ziemia nazwana później została Michałkowice II. W 1951 roku Michałkowice zostały przyłączone jako dzielnica Siemianowic Śląskich.

W Michałkowicach do dziś zachowane jest osiedle robotnicze przy Szybie Północnym kopalni "Max". Do dziś istnieje też osiedle przy obecnej ulicy Bytomskiej. Osiedle to powstało na początku XX wieku. Pozostałą zabudowę stanowiły domy otoczone budynkami gospodarczymi.