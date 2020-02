Siemianowice Ślaskie: Na ulicy uderzali kamieniami i kijami w samochód, a potem go podpalili.

W sobotni wieczór na ulicy Kołłątaja w Siemianowicach Śląskich zaczął się palić opel, którego wcześniej grupa osób demolowała kamieniami i kijami. Sprawcy byli zamaskowani.

Świadkowie wezwali straż pożarną, a w międzyczasie próbowali ugasić płonący pojazd. Na miejscu policjanci wraz z technikiem przeprowadzili oględziny.

Następnego dnia rano do komendy zgłosiła się właścicielka osobówki, od której przyjęto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wieczorem w rękach policjantów był już jeden ze sprawców. Okazało się, że to 22-letni mężczyzna, który mieszka na tej samej ulicy co zgłaszająca.

Sprawca trafił na noc do policyjnego aresztu. Przestępstwo, którego się dopuścił zakwalifikowano jako czyn o charakterze chuligańskim. W związku z tym 22-latkowi grozi surowsza kara.