Siemianowice Śląskie: najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia naukowe

Stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów

Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich już po raz trzeci wręczył stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów z siemianowickich szkół. Łącznie stypendia otrzymało 193 uczniów szkół podstawowych, byłych gimnazjów oraz szkół średnich. Progiem stypendialnym była wysokość średniej przekraczająca kolejno 5,1 w szkole ponadpodstawowej, 5,35 w gimnazjum i 5,5 w podstawówce.

- Wobec poprzedniego roku, w którym liczba stypendystów sięgała ponad 130, możemy mówić o blisko pięćdziesięcioprocentowym wzroście ich liczby, co dowodzi, że pomysł, by nagradzać uczniów za regularną pracę, co wyrabia nawyk solidnego podchodzenia do swoich obowiązków, sprawdza się i tworzy co raz szerszą grupę prymusów - mówi Piotr Kochanek, rzecznik Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Ile wynoszą stypendia naukowe dla uczniów? Najzdolniejsi uczniowie z siemianowickich szkół otrzymali stypendium wysokości tysiąca złotych.