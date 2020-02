Siemianowice Śląskie: Pijany ojciec opiekował się córką, a nietrzeźwa matka synem

Pingwiny Humboldta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

Pingwiny w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Po 43 latach nieobecności pingwiny powróciły do śląskiego zoo. Dokładnie w ogrodzie w Chorzowie zamieszkała grupa 11 pingwinów Humboldta. To grupa rodzinna składająca się z 4 samic oraz 7 samców. Zwierzęta przyzwyczajają się do nowego mie...