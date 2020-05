Siemianowice Śląskie: policjanci uratowali mężczyznę, który próbował odebrać sobie życie

Kobieta widziała swojego ojca z licznymi, mocno krwawiącymi ranami w okolicach nadgarstków. Dyżurny siemianowickiej policji otrzymał zgłoszenie, że na terenie ogródków działkowych mężczyzna pociął sobie nadgarstki. O zdarzeniu poinformowała córka mężczyzny, która chciała pomóc ojcu, ale ten był wobec niej agresywny.

Na miejsce szybko przyjechali policjanci, jednak zastali tam jedynie córkę mężczyzny. W rozmowie z nią dowiedzieli się, że ojciec wygrażał się, że odbierze sobie życie. Kobieta chciała go zatrzymać i uspokoić, jednakże był on w stosunku do niej agresywny i oddalił się w nieznanym kierunku.

W miejscu, gdzie był widziany ostatnio, stróże prawa znaleźli zakrwawione kawałki szyb oraz liczne plamy krwi.

- Wywiadowcy natychmiast ruszyli w teren i szukali mężczyzny o podanym rysopisie. Ich poszukiwania utrudniał zapadający zmrok. W niespełna godzinę policjanci odnaleźli desperata. Mężczyzna miał poważne rany w okolicach nadgarstków, które stróże prawa opatrzyli - informują siemianowiccy policjanci.

Wywiadowcy wezwali karetkę pogotowia, która zabrała siemianowiczanina i udzieliła mu dalszej, niezbędnej pomocy. Następnie z uwagi na stan w jakim się znajdował, został zabrany na konsultację psychiatryczną.