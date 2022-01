Siemianowice Śląskie. Przejechał zbyt szybko przez rogatki. Zapłacił 2 tys. złotych

Kolejny kierowca mógł się przekonać o tym, że za popełnione wykroczenia przychodzi słono zapłacić. Kierowca na czerwonym świetle i przy rogatkach, które nie otwarły się do końca, przejechał przez torowisko.

Widzieli to policjanci z drogówki oczekujący w kolejce, która utworzyła się na przejeździe kolejowym. Mundurowi zareagowali na popełnione wykroczenie i zatrzymali do kontroli drogowej osobówkę. 21-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych i zostało mu nałożonych 6 punktów karnych.

Każdego roku na polskich torach dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Liczby nie zawsze pozwalają zobrazować dramat osób, które są za nimi schowane, jednak bez nich nie da się pokazać powagi całego zjawiska. Problem wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. „dzikich przejściach” to dziesiątki zabitych, setki rannych i milionowe koszty. Pamiętajmy, że każda liczba to przede wszystkim nieszczęście i tragedie wielu osób.