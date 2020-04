Siemianowice Śląskie przeznaczyły już ponad pół miliona złotych na walkę z epidemią koronawirusa

Akcje podjęte przez Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich we współpracy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i NGO na rzecz walki z koronawirusem:

Ile miasto straci z powodu koronawirusa? Nie ma jeszcze dokładnych szacunków. Zaplanowane wcześniej inwestycje mają też odbyć się zgodnie z planem. Wiadomo jednak, że przychody do budżetu miasta z podatku dochodowego od osób fizycznych już są mniejsze niż w tym czasie rok temu.

- Na razie wszystkie zaplanowane inwestycyjne realizowane są zgodnie z planem i żadne z nich nie zostało zawieszone lub skierowane do cięcia. Tam gdzie możliwa jest bezpieczna praca, pozwalająca firmom działać, a pracownikom utrzymywać rodziny, powinniśmy utrzymywać przepływ rynkowego i publicznego pieniądza - podkreśla Piotr Kochanek rzecznik prasowy prezydenta i Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Dobrą wiadomości jest to, że obecnie planowane wcześniej inwestycje, mają zostać zrealizowane. Oczywiście czas pokaże czy nie będą potrzebne przesunięcia pieniędzy w budżecie miasta na dalszą walkę z epidemią. Pewne niestety jest to, że miasto traci przychody do budżetu.

- Musimy się spodziewać mniejszych wpływów do budżetu, bo porównując wyłącznie udziały dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, to w porównaniu do wpływów z ubiegłego roku, za miesiąc marzec, odnotowujemy ponad 16 proc. spadek - sprawdza siemianowicki rzecznik.

Nie ma wątpliwości, że epidemia COVID-19 wpływa na polską gospodarkę. Wszyscy obawiają się kryzysu gospodarczego. Niestety wiele firm już decyduje się na zwolnienia pracowników, wiele firm też bankrutuje. Koronawirus to także wyzwanie dla samorządów. Za wcześniej jest by dokładnie powiedzieć, jakie to wszystkie będzie miało konsekwencje dla miasta i mieszkańców Siemianowic Śląskich.

- Trudno przewidzieć, bo samorząd lokalny nie działa w oderwaniu od rzeczywistości całego regionu i kraju, zaś Polska to jeden z członków większej i przechodzącej kryzys Unii Europejskiej. Wiele będzie zależeć od tego jak szybko pieniądz prywatny zacznie krążyć w sposób ciągły z korzyścią dla pracowników, dostawców, producentów i usługodawców - podsumowuje Piotr Kochanek.