Siemianowice Śląskie: trwa głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Na liście do głosowania jest 18 wniosków

Budżet obywatelski 2021 w Siemianowicach Śląskich. Trwa głosowanie Siemianowiczanie mogą już głosować na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest jeden z 18 projektów. Wśród projektów są m.in. remonty dróg i chodników, ale także nowe miejsca parkingowe, budowa boiska czy rewitalizacja terenów zielonych. Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta Siemianowice Śląskie, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 2 200 000 zł. Głosowanie na zadania rozpoczęło się 25 maja i potrwa do 7 czerwca. Zasady głosowania: Prawo udziału w głosowaniu ma każdy pełnoletni mieszkaniec.

Głosujący może zagłosować na jeden projekt.

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, 3 ostatnie cyfry pesel, miejsce urodzenia oraz potwierdzić zawarte oświadczenia.

Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego.

Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie” - TUTAJ. W tym roku siemianowiczanie na projekty mogą głosować wyłącznie drogą elektroniczną. Wybierają jeden projekt i wypełniają formularz. Głosowanie potrwa do 7 czerwca 2020 r. - Niestety, w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i troską o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, punkty do głosowania w budynkach Urzędu Miasta oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach, zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta i decyzją kierownictwa biblioteki, będą w tym czasie niedostępne, za co serdecznie przepraszamy - mówi Adrian Merta z biura prasowego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.



Projekty w budżecie obywatelskim: Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla - 2 etap. Boisko do gry Panna oraz Teqball, ul. Wróbla przy strefie sportowej obok siłowni i skatepark. Utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Bytomskiej 5, 5a w Siemianowicach Śląskich. Remonty chodników i utworzenie nowych na Bytkowie i Bańgowie wraz z montażem ławeczek przysiadkowych. Rewitalizacja skweru przy ul. Wyzwolenia 1-3 oraz modernizacja placu zabaw przy Stawowej 4-6. Remont ulicy Sikorskiego wraz z utworzeniem prawoskrętu do ulicy Oświęcimskiej. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi jak wyżej oraz utwardzenie dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży zlokalizowanych przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich. Nowe miejsca parkingowe oraz nowa nawierzchnia Tuwima/Laura Huta (połączone projekty 11 i 18). Rewitalizacja terenów zielonych „Skwery łączą Siemianowice". Remont nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych na odcinku dojazdowym położonym między ul. Niepodległości 58 A-G i ul. Zgrzebnioka 1, w sąsiedztwie Siemianowickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz „Renomy". Miejsca parkingowe od skrzyżowania ul. Wróbla 7D w stronę ul. Korfantego 2c. Bezpieczne dojście z osiedla Korfantego/Wróbla do przystanków autobusowych przy ul. Kapicy oraz obiektów handlowych. Wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną Powstańców 54a, wymiana urządzeń zabawowych oś. Gansińca 8. Budowa miniparku na rogu ulic Rzepusa i Waloszka. Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną na terenie przy Alei Młodych. Budowa łącznika ul. Stęślickiego i ZHP pełniącego funkcję drogi pożarowej. Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 a ulicą Wyzwolenia 19. Parking przy ulicy Lipowej. Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2021 poznamy do 30 czerwca 2020 roku.