Siemianowicki Zawrót Glowy czyli bieg wokół stołu. Trzeba było pokonać aż 117 okrążeń! ZDJĘCIA + WYNIKI

Siemianowicki Zawrót Głowy, czyli bieg wokół stołu

Tę nietypową imprezę zorganizowano w Siemianowicach Śląskich już po raz piąty. Zawodnicy mają w niej do pokonania dystans 1 km, ale biegają wokół stołu do ping-ponga. Rywalizacja nosi nazwę Siemianowicki Zawrót Głowy, bo biegaczom faktycznie może zakręcić się w głowie, gdyż musieli obiec stół aż 117 razy. Najlepsi potrzebowali na to niespełna 8 minut.

Zobaczcie zdjęcia z Siemianowickiego Zawrotu Głowy, czyli biegu wokół stołu