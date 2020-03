Siemianowiczanie na zdjęciach sprzed lat. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich podjęli wyzwanie - "Piękni i młodzi"

Piękni i młodzi mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Zdjęcia siemianowiczan sprzed lat. Na Facebooku popularne stało się wyzwanie ze zdjęciami z dzieciństwa. Zdjęcia na portal społecznościowy wrzucają młodzi i starsi. To świetna zabawa, ale też oderwanie od epidemii koronawirusa. Do tej zabawy dołączyli też mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Podjęli nasze wyzwanie, by na fanpage siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl pokazać swoje zdjęcia z dzieciństwa lub młodości. Oto one. Sami zobaczcie.

Koronawirus mobilizuje Polaków. Gesty serca w czasach zarazy. Wideo