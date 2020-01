Śląskie: 500 plus w 2020 roku? Zmienił się okres rozliczeniowy. Aby utrzymać ciągłość wypłaty świadczenia...

Śląskie. Program 500 plus 2020: Rodzice pobierający świadczenie muszą liczyć się z tym, że zmienił się okres rozliczeniowy. W praktyce oznacza to, że aby utrzymać ciągłość wypłaty świadczeń, nie muszą w połowie roku składać ponownie wniosków. Będą musieli to zrobić dopiero na początku przyszłego roku.

W latach ubiegłych program 500 plus przyznawany był na rok – tj. od października do września następnego roku. W praktyce oznaczało to, że rodzice składając wniosek o świadczenie w 2018 roku, otrzymywali pieniądze od 1 października do końca września 2019. Aby zachować ciągłość wypłat musieli na początku drugiej połowy roku złożyć kolejne podanie. Osobiście w miejscowym ośrodku pomocy społecznej lub elektronicznie.

500 plus 2020. Ważna zmiana, nowe terminy W tym roku, w związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy, rodzice mogą spać spokojnie. Aktualnie okres rozliczeniowy obowiązuje od 1 października 2019 do końca maja 2021 roku. Nowy termin składania wniosków przeniesiony został z lipca 2020 na luty 2021. Zatem osoby, które otrzymywały 500 plus w 2019 roku, nie muszą już składać nowych wniosków! To odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przeciążone pracą w połowie roku ośrodki pomocy społecznej. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że rodziny w tym samym czasie składały wnioski o wszystkie świadczenia - wychowawcze, rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jak tłumaczy resort, powodowało to spiętrzenie pracy w gminnych instytucjach je realizujących.

500 plus 2020. Kiedy wypłata pieniędzy Niepobierający dotychczas 500 plus rodzice mogą złożyć nowe wnioski w każdej chwili - tradycyjnie, w miejscowym ośrodku polityki społecznej lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości online). Samorządy na rozpatrzenie ich mają miesiąc. W praktyce oznacza to, że jeśli złożymy dokumenty do 31 stycznia 2020, powinniśmy dostać pieniądze najpóźniej do 29 lutego 2020 roku. Rodzice mogą też liczyć na wyrównanie do dnia złożenia wniosku.

500 plus to flagowy program partii rządzącej. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na uzyskiwane przez rodzinę dochody. 500 plus w 2020 roku. Czy program jest zagrożony? Coraz częściej pojawiają się obawy, że ze względu na uszczuplenie budżetu o 7 miliardów złotych, zabraknie pieniędzy na 500 plus. I choć resort uspokaja, to jest grupa społeczna, którą świadczenia mogą ominąć. Chodzi o osoby niepełnosprawne.

Projekt 500 plus dla niepełnosprawnych zakładał, że pomoc w tej wysokości 500 zł przyznawana będzie ludziom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Ich otrzymanie jest jednak związane z dwoma warunkami: Gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza 1100 zł

Gdy osoba niepełnosprawna nie otrzymuje więcej niż 1600 zł brutto pomocy publicznej. W tej sytuacji od marca tego roku część niepełnosprawnych może stracić prawo do świadczenia. Wówczas bowiem wchodzi w życie rewaloryzacja rent i emerytur 2020, w związku z czym mogą wzrosnąć dochody części osób niepełnosprawnych. 500 plus na pierwsze dziecko - wniosek

Wniosek o 500 plus można złożyć drogą elektroniczną bądź tradycyjnie, osobiście w gminnym ośrodku społecznym lub innej instytucji do tego powołanej lub wysłać je pocztą. E-wnioski można składać z kolei za pośrednictwem: