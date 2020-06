Śląskie: Spodziewane są burze z gradem i ulewnym deszczem. Jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Polska jest aktualnie w zasięgu rozległego niżu z głównymi ośrodkami nad Skandynawią i Morzem Północnym. IMiGW wydał ostrzeżenie o burzach i ulewach dla dziewięciu województw - warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

W woj. śląskim meteorolodzy prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Od godz. 14 dnia 07.06.2020 do godz. 06 w poniedziałek, 08.06.2020, obowiązuje ostrzeżenie I stopnia.