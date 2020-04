Specjalne namioty strażackie stają przed szpitalami. Zobaczcie, jak wyglądają w Rudzie Śląskiej, Czeladzi, Siemianowicach

Namioty będą pełnić funkcję polowych izb przyjęć. Będą służyć do przyjmowania pacjentów, którzy są zainfekowani. Chodzi o to, by rozdzielić dwa strumienie osób – tych, którzy potencjalnie mają infekcję, od tych, którzy infekcji nie mają. Jeżeli okaże się, że chory jest z grupy ryzyka lub może być zarażony, to tam będzie oczekiwał na specjalny transport do szpitala zakaźnego. To rozwiązanie pozwala chronić szpital przed przerwami wynikającymi z potrzeby dekontaminacji.

Wcześniej takie namioty rozstawiono, w naszym województwie, w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku.