Stefan Kowalczyk to długoletni dyrektor ZSTiO "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich. W siemianowickiej szkole przepracował pół wieku!

Dobiega końca długoletnia praca zawodowa Stefana Kowalczyka, który przez ostatnie 28 lat był dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Ślaskich. Przez te wszystkie lata, jak mówi sam dyrektor, największymi sukcesami byli i są dla niego absolwenci. Nie ma tygodnia, by w "MERITUM" nie zjawił się, któryś z byłych uczniów szkoły. To tylko pokazuje, jaka więź ich łączy z dawną szkoła. - Absolwenci to nasza duma - podkreślał w naszej rozmowie Stefan Kowalczyk, wieloletni dyrektor ZSTiO "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich.

Pół wieku w siemianowickim "MERITUM". To staż pracy Stefana Kowalczyka Stefan Kowalczyk od 28 lat jest dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Ślaskich. Do 1992 roku przez 20 lat był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Technicznych Huty "Jedność", bo tak wcześniej nazywało się siemianowickie "MERITUM". Przez kilka lat, jeszcze na studiach, był też nauczycielem dochodzącym w tej szkole. To daje nam pół wieku! 50 lat w tej samej szkole - siemianowickim "MERITUM". To niesamowity staż pracy. Teraz, długoletnia praca zawodowa pana Stefana Kowalczyka, dobiega końca. Przypomnijmy, że Stefan Kowalczyk w 1992 roku, w wyniku wprowadzonej ustawy o systemie oświaty, wygrał po raz pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół technicznych Huty "Jedność". I funkcję tę pełni do dziś. Dodajmy, że obecną nazwę: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" szkoła przyjęła w 2002 roku.

Dziś ZSTiO "MERITUM" w Siemianowicach Sląskich to nowoczesna szkoła z tradycjami. Różnorodna oferta edukacyjna oraz wysokie wymagania, a także liczne zajęcia i warsztaty dodatkowe sprawiają, że uczniowie mogą rozwijać tu swoje pasje i zainteresowania oraz zdobyć potrzebną wiedzę i doświadczenie, tak niezbędne na polskim lub zagranicznym rynku pracy.

Minione 28 lat ZSTIO "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich to ponad 3 tysiące absolwentów. To właśnie absolwenci szkoły są największa dumą jej dyrektora - pana Stefana Kowalczyka. - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Ślaskich to szkoła twórcza z pomysłem. Jest ona miejscem realizowania pasji, przeżywania przygód, zachwycania się nauką i kulturą - mówi Stefan Kowalczyk, długoletni dyrektor ZSTiO Meritum w Siemianowicach Śląskich, a wcześnie nauczyciel ZST Huty "Jedność".

Za kadencji Stefana Kowalczyka w szkole zrealizowane były takie projekty jak: Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne, "Pro Meritum", Klub Młodego Wolontariusza "MERIT", Cafe Meritum, Forum Nauki, Koncerty "Muzyka bez granic" i wiele innych. Prywatnie Stefan Kowalczyk jest pasjonatem brydża sportowego. Jest sześciokrotnym zdobywcą tytułu Mistrza Polski, a także zwycięzcą turniejów w kraju i zagranicą. Reprezentował Polskę na I Światowej Olimpiadzie Sportów Umysłowych w Pekinie i Mistrzostwach Europy na Teneryfie, w Pau w Ostendzie i Montecatini. Śmiało można powiedzieć, że to arcymistrz międzynarodowy, chociaż pan Stefan Kowalczyk skromnie mówi, że jest amatorem.

Upadek Huty "Jedność" a siemianowicka szkoła. Czas zmian i rozwoju "MERITUM" Nie zawsze jednak było łatwo. Dziś po przemyśle w Siemianowicach Śląskich zostały tylko wspomnienia. Wraz z upadkiem kominów na Hucie Jedność zakończyła się epoka przemysłu w Siemianowicach Śląskich. Samą hutę w stan likwidacji postawiono na początku XXI wieku. To był trudny czas dla siemianowickiej szkoły, która działała przy hucie. To musiało się jednak zmienić. W okresie 28-etniego pełnienia funkcji dyrektora szkoły, Stefan Kowalczyk, musiał wykazać się sporymi umiejętnościami menadżerskimi i organizacyjnymi. Najtrudniejszym czasem dla szkoły, były przede wszystkim problemy wynikające z upadku Huty "Jedność", która do 2000 roku była organem prowadzącym szkołę. Stefan Kowalczyk w programie pracy siemianowickiego "MERITUM" wprowadził autorskie innowacje pedagogiczne, ambitne kierunki kształcenia i zajęcia w wielu instytucjach i ośrodkach naukowych wyższych uczelni, a także integracyjne warsztaty ekologiczne dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Zorganizował kilkadziesiąt wakacyjnych turnusów wypoczynkowo-rekreacyjnych nad Bałtykiem i obozów narciarsko-snowboardowych w Tatrach, z których skorzystało prawie 4000 uczniów i uczennic - nie tylko z Meritum.

Dyrektor Stefan Kowalczyk podjął także współpracę ze szkołami; Kisfaludy Karoly w Mochaczu na Węgrzech oraz ITS "Zaraobe" w Amurio w Hiszpanii. W wyniku tej współpracy, szczególnie z węgierską szkołą, w ciągu minionych 20 lat, około 700 młodych Węgrów i Polaków mogło wzajemnie poznać siebie, szkoły, nasze miasta i regiony. Największymi sukcesami "MERITUM" są według dyrektora Kowalczyka absolwenci szkoły. Dziś wielu absolwentów pracuje też w szkole. Z samej jednej klasy obecnie w "MERITUM" pracuje 4 nauczycieli. Ponadto absolwenci siemianowickiej szkoły pracują w Urzędzie Miasta, prowadzą swoje biznesy, niektórzy zostali też na uczelniach wyższych lub są dziennikarzami. W Siemianowicach Śląskich każdy wie, że dziennikarz TVN Robert Jałocha uczył się właśnie w siemianowickim "MERITUM". Wielu z absolwentów pracuje też w zawodzie informatyka, czy to w polskich czy zagranicznych firmach. Co ciekawe pan Stefan Kowalczyk śledzi losy absolwentów szkoły. Wie co robią, gdzie pracują i czym im się układa zawodowo w życiu.m

- Z naszych corocznych badań losów absolwentów wynika, że absolwenci "MERITUM" są wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające sprostanie wymagającym pracodawcom. Jestem przekonany, że są otwarci intelektualnie, odważni, wrażliwi i tolerancyjni. To wartości, które dominowały w toku nauki w "MERITUM" - podkreśla dyrektor Stefan Kowalczyk.

Najważniejsze, ogólnopolskie osiągnięcia uczniów ZSTiO "MERITUM" to: "Srebrna Tarcza" dwukrotnie zdobyta za dydaktyczne osiągnięcia przez młodzież Technikum w latach 2016 i 2019 w najbardziej prestiżowym ogólnopolskim rankingu szkół "Perspektywy",

sukcesy młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego w ogólnopolskiej olimpiadzie "Zwolnieni z teorii" i zdobycie I miejsca w 2019 roku i III miejsca w 2020 roku. To zdecydowanie najlepsze wyniki w Polsce,

wyniki sportowe uczennic i uczniów "MERITUM", w tym przede wszystkim e-sportowców, którzy stanęli na każdym stopniu podium, a w 2019 roku zdobyli mistrzostwo Polski szkół w e-sporcie.

Sukcesy i życie szkoły zapisane w kronikach "MERITUM" Wszystkie sukcesy uczniów i uczennic ZSTiO "MERITUM", ale także najważniejsze wydarzenia szkolne oraz publikacje o szkole są zachowane w kronikach szkolych. Pierwszą kronikę pan Stefan Kowalczyk założył w 1992 roku, po objęciu funkcji dyrektorka placówki. Od tego czasu każde wydarzenie jest dokładnie opisane w szkolnej kronice. Znajdziemy też tam wklejone artykuły prasowe, a także teksty o szkole z portali internetowych. Wśród nich jest sporo materiałów z "Dziennika Zachodniego". Przypomnijmy, że pan Stefan Kowalczyk, wieloletni dyrektor ZSTiO "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich został wybrany w naszym plebiscycie Człowiekiem Roku 2013. Ostatnia kronika zawsze jeździ z nauczycielami lub dyrektorem m.in. na zagraniczne wyjazdy. Wiele szkół zainspirowało się siemianowicką kroniką i stworzyło własne kroniki. To ogromna pamiątka dla całej szkoły, wszystkich jej pracowników, uczniów i absolwentów.

W swojej pracy i w życiu dyrektor Stefan Kowalczyk kierował się zawsze wartościami, które starał się przez te wszystkie lata przekazywać swoim uczniom. To tolerancja, uczciwość i przyzwoitość. - Serdecznie dziękuję przede wszystkim całej szeroko rozumianej społeczności "MERITUM", nauczycielom, pracownikom, rodzicom, uczennicom i uczniom, a także absolwentom szkoły za wszystkie lata wspólnej pracy - mówi Stefan Kowalczyk, dyrektor ZSTiO "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich. - Z ich strony spotkało mnie najwięcej zawodowej satysfakcji. Miło będę wspominał moje koleżanki, kolegów ze wszystkich placówek oświatowych miasta. Pięknie dziękuję wszystkim przyjaciołom i pracownikom Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich, z którymi efektywnie udało się zawsze rozwiązać wszelkie problemy. Miałem także przyjemność poznać i współpracować z prezydentami wielu kadencji, ale dopiero w ostatnich latach szkoła, która reprezentuję otrzymała konkretne i odczuwalne wsparcie finansowe dla podejmowania przedsięwzięć - podsumowuje dyrektor Stefan Kowalczyk.

