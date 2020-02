Studniówka 2020 ZSTiO "MERITUM" z Siemianowic Śl. [ZDJĘCIA]. Uczniowie bawili się w restauracji "Moja Pasja" w Sosnowcu - Milowicach.

Te 10 rzeczy warto wiedzieć o największym aquaparku w Polsce

20 lutego 2020 otwarcie Suntago Wodny Świat - największego aquaparku, jaki jest w Polsce. Ile będą kosztowały bilety, jak dojechać, gdzie nocować, kto to buduje i co jeszcze powstanie w kompleksie rozrywkowym Park of Poland? Oto 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć o największym park...